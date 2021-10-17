В сети появились фото со свадьбы года - сын губернатора Приморья женился в Ялте

Фото: www.instagram.com/vvobanditos

С размахом отгулял губернатор Приморского края свадьбу своего сына в Ялте. Фотографии уже успели облететь популярные приморские соцсети. На кадрах – счастливые жених и невеста, которую к алтарю, кстати, Олег Кожемяко вел лично. Коротко о том, как прошло торжество, - в материале «Комсомолки».

Фото: www.instagram.com/vvobanditos.

О том, что Никита Кожемяко сделал предложение своей девушке Екатерине, стало известно еще 24 апреля этого года. Об этом в своем Инстаграме написал его отец, губернатор Приморья Олег Кожемяко. Примерно в сентябре глава региона поделился информацией о том, что торжество назначено на октябрь. А вот конкретную дату Олег Николаевич не озвучил.

Фото: www.instagram.com/vvobanditos.

Чуть позже, 3 октября, уже на странице в «Инстаграм» у Никиты появилась фотография – на безымянном пальце правой руки красуется обручальное кольцо, а в руке зажата бутылка дорогого шампанского. По информации из поисковиков, такое игристое может стоит около 34 тысяч рублей за штуку.

А в воскресенье, 17 октября, в сети появились фото с самого торжества, которое проходило в Ялте. Шикарные декорации, невероятно красивая невеста, которую под руку к алтарю ведет Олег Кожемяко, пятиэтажный свадебный торт и приглашенные на праздник лучшие звезды российской поп-музыки. Развлекали гостей в этот вечер Полина Гагарина, Сергей Жуков и другие.

Фото: www.instagram.com/vvobanditos.

Фото: www.instagram.com/vvobanditos.

О том, кому еще довелось побывать на этом «празднике жизни», пока неизвестно. Сам же Олег Николаевич пока что на своей странице в «Инстаграм» ничего не публиковал.

Фото: www.instagram.com/vvobanditos.

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