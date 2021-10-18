По настоянию прокуратуры в Приморье заключен под стражу виновник жесткой аварии на Фирсова

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Водителя «Мерседеса», предположительного виновника ДТП на Фирсова, заключат под стражу по настоянию прокуратуры. В результате аварии минувшей ночью погиб 24-летний юноша за рулем «Мазды». Трем автомобилям нанесен солидный урон.

Первореченский районный суд поддержал ходатайство прокурора о заключении виновника ДТП под стражу. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Под стражей 54-летний водитель проведет два месяца.

Напомним, по версии следствия, 17 октября водитель Mersedes Benz был нетрезв. Он ехал в сторону центра Владивостока с проспекта 100-летия и выехал на «встречку» - тогда и произошло трагическое столкновение с Mazda Alexa. Молодой человек за рулем последней получил тяжелые травмы и скончался. Пострадал и ехавший позади автомобиль Toyota Prius. Виновник ДТП за свое вождение в этом году привлекался 7 раз к административной ответственности, хотя его стаж составляет 11 лет.

В пресс-службе ведомства добавили, что водителя уже наказывали за пьяное вождение. Однако трагедию предотвратить не удалось.

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