В Приморье завершен ремонт дамбы, защищающей 3000 человек от наводнений в Золотой Долине

Фото: пресс-служба правительства Приморья

В Приморье у реки Партизанской завершено строительство дамбы – она должна защитить больше трех тысяч жителей села Золотой Долины. Участок составил больше полутора километра, высота отремонтированного объекта – три с половиной метра, ширина – 12 метров.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на участке срезали грунт, выкорчевали деревья, отсыпали дамбу гравием и песком.

Отремонтировали дамбу за счет федеральных и краевых субсидий, а общая сумма проекта составила более 36 миллионов рублей.

В крае реконструируют еще 14 объектов. Напомним, недавно провели инспекцию на стройке у села Кугуки. Местная дамба, Кугувское водохранилище, также призвано защищать больше трех тысяч человек от наводнений. Однако участок был в аварийном состоянии после паводка в 2017 году.

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