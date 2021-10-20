Мэрия Владивостока пояснила, как завести и пополнить транспортную карту

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Единую транспортную карту для проезда в общественном транспорте Владивостока могут приобрести горожане в точках городах и в Интернете. Карта охватывает автобусы, трамваи, троллейбусы – где купить и как пользоваться – пояснили в пресс-службе мэрии:

- Транспортные карты, а также брелоки и браслеты можно приобрести в киосках возле остановок общественного транспорта, а также в Интернете на сайте 100sp.ru. Стоимость карты составляет 100 рублей, брелок стоит 150 рублей, браслет – 350.

Специалисты добавили: многие точки работают в районе автобусных остановок, например, на Баляева, Некрасовской, Фирсовой, Луговой, Первой Речке и других. Планируются ввести еще несколько пунктов для покупки карты.

Способ № 1. Приложение «Транспортная карта»

Скачайте на смартфон приложение «Транспортная карта». Зарегистрируйтесь в нем - введите электронную почту и придумайте пароль. В разделе «Мои карты» вы сможете привязать карту, брелок или браслет, используя 19-значный номер на обороте карты. Под привязанной картой выберите пункт «Пополнить», введите сумму, на которую желаете пополнить счет, и нажмите «Оплатить». Затем введите данные банковской карты для списания суммы.

Максимальная сумма пополнения – 5 000 рублей. Также при оплате может быть комиссия в 1 % — это зависит от банка, картой которого вы пополняете баланс.

Способ №2. Пополнение счета через банкомат

Сделать это можно в банкомате Сбербанка. Нужно зайти в меню «Переводы и платежи», выбрать графу «Пополнение транспортной связи». Можно также набрать в поиске «Транспортная карта», выбрать город Владивосток и ввести ваш личный уникальный номер.

Третий способ – банковские мобильные приложения

Пополнение через интернет-банкинг сейчас находится на стадии доработки. Несколько банков уже сотрудничают с нововведением, через их приложения можно пополнить баланс: Сберабанк, Примсоцбанк.

Напомним, с 1 ноября этого года проезд в автобусах Владивостока значительно подорожает. Мэр города уже подписал соглашение, согласно которому в общественном транспорте начнет действовать так называемый дифференцированный тариф. Оплата наличными для пассажира будет дороже.

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