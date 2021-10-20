Во Владивостоке с 1 ноября подорожает проезд в автобусе

В городе будет действовать так называемый дифференцированный тариф Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

С 1 ноября этого года проезд в автобусах Владивостока значительно подорожает. Мэр города уже подписал соглашение, согласно которому в общественном транспорте начнет действовать так называемый дифференцированный тариф. Согласно документу, люди будут платить 35 рублей наличными, оплата любой банковской картой обойдется в 32 рубля, а при использовании специальной Единой транспортной карты (ЕТК) Владивостока – 30 рублей. Таким образом, проезд подорожает на 2, 5 или 7 рублей.

ЕТК также действует в трамвае, троллейбусе и на фуникулере – здесь цена за проезд остается прежней.

Последний раз стоимость проезда во Владивостоке менялась в сентябре 2019 года. Тогда за билет начали отдавать 28 рублей вместо 23-х. Горожане восприняли новость не самым лучшим образом.

Напомним, что в Находке проезд подорожал еще 1 октября. Только там несколько иная ситуация: 35 рублей за «наличку» и 37 – за «безнал». Чем обоснованно именно такой выбор стоимости, неизвестно, однако городская администрация на это повлиять никак не может – автобусы здесь это частная история.

ГДЕ КУПИТЬ ЕТК

Для начала отметим, что кроме специальной карты можно купить бесконтактные брелоки или браслеты – они действуют одинаково. Обойдется такое удовольствие в 100, 150 и 350 рублей соответственно. Также транспортную карту можно купить в Интернете на сайте 100sp.ru за 95 рублей.

Сейчас в продаже есть примерно шесть тысяч таких средств оплаты, к ноябрю «подвезут» еще. Купить их можно более чем в 200 точках продажи – в основном они находятся на остановках, например, на Первой Речке, Некрасовской, Баляева, Крыгина, Постышева, Фирсова, Луговой, Цирке, Магнитогорской. Также пункты продаж есть на Русской, привокзальной площади и в районе железнодорожных станций. Полный список адресов можно посмотреть здесь.

КАК ПОПОЛНИТЬ ЕТК

Пополнить карту можно тремя способами.

Первый.

Скачать на телефон приложение «Транспортная карта» и зарегистрироваться. В разделе «Мои карты» надо привязать карту, брелок или браслет – у каждого аксессуара есть свой 19-значный номер на обороте. После надо кликнуть на пункт пополнения, ввести сумму и оплатить – здесь надо будет указать данные своей банковской карты. Максимум, который можно положить на счет, это пять тысяч рублей. Также за пополнение могут снять комиссию в 1% – все зависит от банка вашей карты.

Второй.

В этом способе понадобится любой банкомат Сбербанка. Здесь надо заглянуть в меню «Переводы и платежи», найти услугу «Пополнение транспортной карты» и набрать в строке поиска «Транспортная карта». Или же выбрать в каталоге «Товары и услуги» и далее – вкладку «Транспорт». Потом находим пункт «Транспортная карта Владивосток», в котором вбиваем номер транспортной карты, сумму пополнения и вносим наличные.

Третий.

И, наверное, самый удобный – через мобильные приложения Сбера и Примсоцбанка. Пока что это все банки-партнеры, но в дальнейшем обещают увеличить их количество.

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