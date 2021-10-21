«С Новым годом, Крошка!» Мумий Тролль выступит во Владивостоке 1 декабря

Илья Лагутенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 декабря группа Мумий Тролль сыграет во Владивостоке большой сольный предновогодний концерт в КСК «Фетисов Арена» (6+).

В программе «С Новым Годом, Крошка!» – хиты с самых разных альбомов группы: от «Морской» до «Меамуров», от «Икры» до релиза 2020 года «После Зла». Эта программа станет праздником «зимнего волшебства», ведь когда-то именно песня «С Новым годом, Крошка!» навсегда внесла дух настоящего рок-н-ролла в «новогодний подарок, обычно состоящий из песен про конфеты и мандарины».

– Очень надеюсь на скорую встречу, настроение – после зла, устремления – праздничные! – говорит Илья Лагутенко.

Сейчас российскую рок-сцену сложно представить без хитов Мумий Тролля, песни «Владивосток 2000», «Утекай», «Это по любви», «Фантастика», «С Новым годом, Крошка!» знают наизусть, легко угадывают по первым аккордам. Мумий Тролль всегда открыт экспериментам: будь то выступления в жерле вулкана или на палубе корабля, но каждый концерт – это оригинальная и запоминающаяся сценография, грандиозное событие, неизменно остающееся навсегда в памяти слушателей.

Купить билеты на концерт Мумий Тролль, который пройдет во Владивостоке 1 декабря 2021 года в КСК «Фетисов Арена» можно на сайте группы MUMIYTROLL.СOM, сайте VL.RU и в кассах «Фетисов Арены».

Совсем скоро «будем кутить» с группой Мумий Тролль в родном городе.

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