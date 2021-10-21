Приморская звезда роликов о Наливкине отправится в колонию общего режима

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Знаменитая Инмстаграм-актриса Лариса Кривоносова отправится в колонию общего режима за нарушение административных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Кривоносова получила популярность среди приморцев благодаря сатирическим интернет-роликам. По сюжету женщина играет вымышленного представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф, пародируя представителя МВД России Ирину Волк. В сентябре 2021 года женщину арестовали на десять суток и выписали ей штраф в тысячу рублей за ношение формы сотрудника полиции (потом в ведомстве заявили, что наказали актрису за иное – подробнее дальше). Однако это далеко не единственный ее конфликт с органами.

В апреле 2017 года Ларису Кривоносову освободили раньше установленного срока из исправительного учреждения Хабаровского края – туда ее отправили за намеренное причинение тяжкого вреда здоровью.

Однако исправительное учреждение ничему не научило интернет-звезду. В августе 2020 года она нарушала общественный порядок и безопасность, из-за чего суд установил над ней административный контроль и некоторые ограничения. Женщине запрещалось ночевать вне своего дома и выезжать за пределы округа.

Ужесточенный контроль вновь не помешал перечить букве закона. Она не раз привлекалась к ответственности по статье 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений, устанавливаемых при административном надзоре), а срок контроля за ней постоянно увеличивался.

Из-за многочисленных нарушений актрисы полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом, и совершение административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность). По этой статье нарушителей наказывают штрафом в размере до 60 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы.

По решению суда Лариса Кривоносова три месяца проведет в исправительной колонии общего режима.

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