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Владивосток22 октября 2021 7:36

Во Владивостоке в одном из домов подъезд затопило кипятком

Вода полилась после того, как дали отопление
Екатерина МАКСИМОВА
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Управляющая компания уже разбирается с ситуацией

Управляющая компания уже разбирается с ситуацией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы дома Адмирала Кузнецова, 92, обратились в редакцию «КП-Владивосток». В их подъезде сейчас по лестницам стекает горячая вода. Потоп начался после включения отопления.

- Наконец-то дали тепло, но от этого совсем не радостно, - пишут жители дома.

Корреспондент «КП – Владивосток» связался с управляющей компанией, ему сообщили, что на место аварии отправят специалистов.

Подъезд одного из домов Владивостока затопило кипятком
Видео: Предоставлено "КП-Владивосток".

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