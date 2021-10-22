Во Владивостоке в одном из домов подъезд затопило кипятком

Управляющая компания уже разбирается с ситуацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы дома Адмирала Кузнецова, 92, обратились в редакцию «КП-Владивосток». В их подъезде сейчас по лестницам стекает горячая вода. Потоп начался после включения отопления.

- Наконец-то дали тепло, но от этого совсем не радостно, - пишут жители дома.

Корреспондент «КП – Владивосток» связался с управляющей компанией, ему сообщили, что на место аварии отправят специалистов.

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