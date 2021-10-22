Глава Хабаровского края Дегтярев предложил губернатору Приморья спортивное пари по хоккею

Михаил Дегтярев в эфире на радио "Комсомолки" Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил спортивное пари на результат серии игр по хоккею. Спор адресован главе Приморья Олегу Кожемяко. По условиям пари, проигравший наденет свитер с маскотом победителя.

- Победителем пари будет считаться тот, чья команда одержит больше побед в серии из четырех матчей этого сезона, - написал Дегтярев на личной странице в Instagram.

Комментария от Олега Кожемяко пока не последовало.

Напомним, приморский ХК «Адмирал» накануне одержал победу над хабаровском «Амуром», это уже четвертое поражение хабаровчан от приморцев.

Предложение раскритиковал Алексей Ан, руководитель «Адмирала». Он сообщил, что лучше популяризировать спорт личным примером, а не «противостоянием между двумя краями».

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