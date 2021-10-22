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Владивосток22 октября 2021 9:00

Правительство Приморья: «ядохимикаты с космодрома в Приморье сжигать не будут»

Краевые власти организуют их вывоз с территории Приморья
Руслан НОВИКОВ
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Фото: правительство Приморья

Фото: правительство Приморья

В правительстве Приморского края сообщили, что ядовитые отходы с космодрома «Восточный» на территории региона сжигать не будут. Ранее их завезли в Приморье, чтобы утилизировать около Находки.

- Над тем, чтобы их увезли с территории региона, сейчас активно работают краевые власти. Кроме того, мы побывали на месте хранения уже ввезенной партии и поговорили с инженером-экологом Сергеем Шиповым о том, как они хранятся, - сообщили в телеграм-канале правительства края.

В ходе проверки было выяснено, что предприниматель незаконно (без ведома арендодателя) передал участок в субаренду третьему лицу, а тот использовал его не по назначению.

Напомним, в отношении тех, кто завез отходы в край, Росприроднадзор возбудил административное дело.

Ядовитые отходы в Приморье - ответ правительства края
Видео: тг-канал "Правительство Приморского края"

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