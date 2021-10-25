Главный по дорогам в Приморье ушел с поста

Фото: пресс-служба правительства Приморья

По собственному желанию с поста главы минтранспорта Приморья уходит Вячеслав Свяченовский, он покинул кресло с 22 октября 2021 года.

- Исполнять обязанности руководителя будет первый замминистра Алексей Игнатенко, - гласит сообщение пресс-службы правительства края.

Пост министр занимал с 2018 года, до этого работал главным инженером Федерального казенного учреждения Росавтодор. На посту способствовал реконструкции трасс «Лена» и «Уссури». Недавно при поддержке министра появилась новая двухуровневая авторазвязка в Приморье на трассе между Шаморой и Артемом, в районе игорной зоны.

Причины ухода не разглашаются.

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