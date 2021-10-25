Первые 17 площадок для новогодней торговли предлагают предпринимателям во Владивостоке

Елочные базары начнут работу во Владивостоке с 12 декабря. Фото: Артём КАБАНКОВ

Во Владивостоке стартовал первый этап по предоставлению мест для елочных базаров, которые откроются в городе 12 декабря. Городское управление экономического развития предлагает бизнесменам 17 крупных площадок, включенных в схему нестационарных торговых объектов (НТО). Предприниматели могут подать заявления до 26 октября. Заявки необходимо прислать на электронную почту adminvlc@vlc.ru.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», всего в городе откроется 50 площадок для продажи елей. В рамках первого этапа будут распределены 17 мест в разных районах города. Площади торговых точек – от 50 до 10 квадратных метров. Наиболее крупные места для елочных базаров расположатся на участках возле Анны Щетининой, 19, на проспекте Красного Знамени, 90, три места – на проспекте Красного Знамени, 114 и еще одно – на Полярной, 1. Площадки в 50 квадратных метров обойдутся предпринимателям от 23 до 14 тысяч рублей за все время торговли (с 12 по 31 декабря).

Площадки в 30 квадратов предлагаются бизнесменам по трем адресам: на Верхнепортовой, 68, Жигура, 48, Нахимова, 1. Их аренда – от 8 до 14 тысяч.

– На крупных точках предприниматели могут предложить жителям не только елки, но и другую новогоднюю атрибутику. Таким образом, предприниматели смогут расширить ассортимент товаров и продавать подставки для елок, елочные украшения, сувениры, новогодние костюмы и другие праздничные товары. Это позволит жителям в одном месте приобрести все необходимое к празднику, а предпринимателю - получить дополнительный доход, – уточнил начальник управления экономического развития администрации Владивостока Александр Вициенко.

Стоит отметить, что елочные базары должны стать украшением города в преддверии Нового года, поэтому к ним предъявляются требования по благоустройству и техническим характеристикам. Речь идет о едином стиле оформления. Торговые места планируется облагородить гирляндами, сделать небольшие деревянные ограждения по периметру и разместить яркие баннеры над входными зонами для привлечения внимания. Кроме этого для удобства и безопасности необходимо оборудовать точки огнетушителями, подготовить упаковочный материал и рулетку для измерения елей. На вывеске торговой точки должна быть информация о времени работы, прайс и данные о предпринимателе (ИНН и название компании).

Товар должен выставляться на типовых модулях. Фото: vlc.ru

Помимо крупных площадок бизнесменам предлагают и небольшие точки в 10 квадратных метров. Эти места рассчитаны на торговлю с машин. Автолавки расположатся по следующим адресам: Верхнепортовая, 68, Воронежская, 1, Карьерная, 22, Лермонтова, 75, Сабанеева, 16, Светланская, 177, Фадеева, 12б, Шилкинская, 21. Стоимость лотов - от 7 до 12 тысяч рублей.

Заявки о включении бизнесмена в схему принимаются до вторника, по словам специалистов, форму заполнить довольно легко, потратив на это максимум 10 минут.

– К рассмотрению принимаются заявки, отправленные в срок и по установленной форме. Если до 26 октября предприниматель будет объявлен победителем по объекту, то он получит право на включение в схему НТО без проведения аукциона. Если по одному объекту будет несколько заявок, то между ними будет проведен закрытый аукцион, – отметили в мэрии города.

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