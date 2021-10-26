Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Раздольным в Приморье

Фото: УМВД Приморья

УМВД Приморского края прокомментировало трагедию, случившуюся в Приморье на трассе в сторону поселка Тихий (на 12-ом километре дороги Раздольное – Хасан). Виновником аварии оказался 71-летний водитель, до этого он не привлекался за нарушение ПДД. Точную причину ДТП органы не назвали.

Мужчина при столкновении находился за рулем Mitsubishi Pajero Mini. Он начал водить уже в зрелом возрасте, однако при стаже в 20 лет управлял транспортом прилежно. По неустановленной причине водитель выехал на встречную полосу: так он столкнулся с «Исузу Форвард» и легковушкой «Хонда Фит». Сейчас водитель в критическом состоянии – он впал в кому. По этой причине многие очевидцы сообщали, что авария закончилась летальным исходом. Напомним, машина автомобилиста буквально разлетелась на части в аварии. Кабины других автомобилей серьезно пострадали.

Водитель «Хонды» госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

В пресс-службе УМВД Приморья отметили, что участок не является очагом аварийности, а трагедия произошла в светлое время суток. Можно предположить, что пенсионеру стало плохо во время вождения, что и стало причиной трагедии.

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