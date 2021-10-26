Специалисты ТИНРО прокомментировали массовый выброс рыбы на берега Приморья

Их архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморцы запечатлели на видео массовый выброс анчоуса на побережья края. В Сети не уставали гадать, что было причиной странного поведения рыб. «КП-Владивосток» отправила запрос в Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, чтобы выяснить причины, по которым представители морской фауны решили посетить сушу.

Многие приморцы в соцсетях отмечали, что рыба оказалась на берегу из-за холодной воды. И оказались правы. По информации пресс-службы ТИНРО, теплолюбивый анчоус в холодной воде становится снулым, малоподвижным. В таком состоянии рыба не может сопротивляться потоку воды, и волны выдавливают ее на берег.

- Такие выбросы являются обычным явлением в переходный период, когда теплые водные массы сменяются холодными. Аналогичное явление наблюдалось этой весной возле острова Русский, когда также занесенный теплым вихрем анчоус волны выбросили на берег, а ровно год назад это произошло вблизи Большого Камня, - рассказывают специалисты.

По словам приморцев, возле анчоуса не было ни одной чайки, хотя, казалось бы, птица должна охотно поедать любимое лакомство. Это вызвало беспокойство у людей — мол, вдруг с рыбой что-то не так. Но в пресс-службе ТИНРО объяснили, что отсутствие рядом чаек ничего не значит. Чайки не брезгуют падалью, причем разлагающаяся рыба для них привлекательнее, а присутствие людей могло помешать птицам трапезничать. Да и вряд ли за берегом велось круглосуточное наблюдение, поэтому приморцы могли просто не застать пиршество.

Редакция также спросила в ТИНРО, может ли массовый выброс рыбы иметь последствия для морской среды, например, хищным рыбам не хватит еды.

- Каких-либо значимых последствий для экосистем не предполагается, это всего лишь локальные косяки, составляющие очень малую часть от мигрирующих в приморские воды скоплений, - ответили в пресс-службе.

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