Приморцам озвучили наказания за пренебрежение новыми антиковидными мерами

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжают вводить новые меры для предотвращения распространения коронавируса. С 1 января 2022 года посещение кафе, театров и спортивных комплексов будет возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации. До указанной даты вход в общественные места доступен при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесенной вакцинации и справки о медицинском отводе от вакцинации.

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что за несоблюдение антиковидных требований работникам предприятий грозит штраф и приостановка деятельности.

Размер штрафа определяется следующим образом: граждане должны заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица и предприниматели без юридического лица — от 50 до 150 тысяч, юридические лица — от 200 до 500 тысяч. Предприниматели и юридические лица не только обязаны заплатить большую сумму, но и приостановить свою деятельность на 2 месяца.

Работники предприятий должны привиться первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Если же граждане не выполнят условие, их отстранят от очной работы.

Ранее «КП-Владивосток» писала, сотрудники каких сфер будут отстранены от работы в случае отсутствия прививки от коронавируса.

Без кода о вакцинации посещать общественные места приморцы могут до 1 января

Ранее планировалось, что меру введут с 15 ноября (подробнее..)

Глава Роспотребнадзора Приморья постановила отстранять от работы непривитых сотрудников

Больше всего заболевших коронавирусом среди работающего населения от 18 до 59 лет (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03