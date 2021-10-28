Арендаторам сгоревшего рынка выплатят по 30-35 тысяч из бюджета Владивостока

Встреча мэрии и пострадавших от пожара Фото: Вадим ШКОДИН

Пострадавшим от пожара арендаторам Некрасовского рынка выплатят по 30-35 тысяч из бюджета Владивостока. Об этом стало известно на встрече представителей мэрии города и коммерсантов рынка, пострадавших от пожара.

Для получения поддержки предприниматели должны подтвердить, что были арендаторами торговых площадей, сообщил заместитель главы города Сергей Дмитриченко.

По его словам, сейчас чиновники городской администрации вносят изменения в городскую программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы перераспределить оставшиеся в программе средства на выплаты пострадавшим предпринимателям. Ориентировочная дата начала выплат - 15 ноября.

Напомним, бизнесу, пострадавшему от пожара, могут дать займ до 1 миллиона рублей. Микрокредитные организации предлагают сниженную ставку - 1% годовых в первый год и 7,5% во второй год.

«Комсомольская правда Владивосток» уже писала подробную хронику события.

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