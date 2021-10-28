Синоптики прогнозируют снег с дождем в некоторых районах Приморья в выходные

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последняя рабочая неделя октября для Приморья выдалась довольно теплой. Дождь был только в ночное время. Какая погода ждет жителей края в пятницу и выходные, рассказали синоптики портала «Примпогода». В пятницу и субботу будет тепло и без осадков. А вот в воскресенье на востоке края обещают дождь со снегом.

Ночью в субботу, 30 октября, будет малооблачно и прохладно, но на юге и некоторых западных территориях температура будет не ниже +2...+7°С. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь, столбики термометров будут показывать +10...+17°С.

Воскресной ночью, 1 ноября, может начаться дождь со снегом, северный ветер усилится. Днем во многих районах температура опустится до +7...+12°С, на юге по-прежнему будет тепло – +14...+17°С.

Владивостоку повезло – на выходных осадки не ожидаются. Ночью субботы температура будет +6...+8°С, в дневное время +11...+14°С. В воскресенье начнется похолодание: северный ветер усилится до 13 – 18 м/с, ночью температура не превысит +8...+11°С.

При этом глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что сейчас в Приморье сохраняется тепло, и никакие осадки ближайшее время не ожидаются. По его словам, первая декада ноября будет теплее обычного.

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