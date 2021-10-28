Глава Роспотребнадзора Приморья предложила ужесточить антиковидные меры уже с 30 октября

Фото: правительство Приморья

Из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусной инфекции Татьяна Детковская, глава Роспотребнадзора, предложила очередное ужесточение антиковидных мер. Среди предложенного запрет и ограничения работы общепита и массовые переводы «на дистанционку».

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, инициативу Детковская предлагает из-за рекорда по заболеваемости, поставленного накануне. В крае зафиксировали 270 новых случаев за минувшие сутки.

По предложению главного санитарного врача уже с 30 октября планируется: запретить работу услуг общепита (кроме реализации на вынос) в ночное время с 23 часов вечера до 6 часов утра. Запретить работу ночных клубов, кафе и баров в этот промежуток времени. Приостановить работу фудкортов, детских центров.

- Предлагается принять решение об обязательном переводе на дистанционный режим работы лиц старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, за исключением работников, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших в течение шести месяцев. По мнению руководителя краевого Роспотребнадзора, следует также ввести самоизоляцию неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет, - добавили в пресс-службе правительства.

Развлекательные, зрелищные, культурные и спортивные мероприятия, по мнению Детковской, должны быть отменены. Исключение составят только театры (и филармонии) и кинотеатры – но наполняемостью не больше 50%.

- На текущей неделе вновь наблюдается рост заболеваемости на 10%. У юных приморцев в возрасте до года рост составил 66%, от 9 до 14 лет – 9,8%, от 15 до 17 лет – 42,8%, - обосновала свое предложение глава Роспотребнадзора.

Напомним, что с 15 ноября (переходный период), а затем с 1 января вводят QR-коды для посещения общественных мест.

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