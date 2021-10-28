Справка, чтобы кофе попить - дан полный алгоритм того, как приморцам получить заветный QR о вакцинации

Жесткие антиковидные меры введут уже во второй декаде ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Осталось чуть больше двух недель до старта «переходного» этапа новых антиковидных мер. С 15 ноября приморцам, чтобы посетить кафе, рестораны, музеи и театры, нужно предоставлять справки о медотводе или сертификаты, отрицательные ПЦР-тесты. С 1 января для посещения общественных мест можно предъявлять только QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.

В правительстве Приморья разъяснили алгоритм того, как получить заветный пропуск:

- Чтобы получить сертификат с QR-кодом о пройденной вакцинации, нужно зайти в свою учетную запись на портале Госуслуги и в уведомлениях найти «Вакцинация от COVID-19». Далее следует нажать на кнопку «перейти в дневник».

На сервисе также доступны все сведения о перенесенном коронавирусе, антителах и результаты ПЦР-теста. В пресс-службе правительства подчеркнули: код можно сохранить на телефоне и предоставлять его на входе в нужное заведение.

QR-код на сервисе доступен и всем тем, кто перенес коронавирус менее шести месяцев назад - также на портале Гослуслуг. Для этого у приморца должен быть утвержденный диагноз инфекции. Он появится автоматически, а если нет - необходимо обратиться в поликлинику, где проходилось лечение. Учреждение само направит обновленную информацию на Госуслуги. При этом сертификат приходит только после полной иммунизации (два компонента вакцины, если для прививки используется не Спутник Лайт). В зависимости от препарата полная иммунизация занимает две-три недели.

- Еще раз подчеркиваем: бессимптомное течение заболевания, самолечение без обращения в поликлинику, обращение в частные клиники не являются основаниями для выдачи QR-кода, – добавили специалисты.

Напомним, что сертификат и QR отображаются только у пользователей с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Всего их три: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Последняя подразумевает что вы обратились в МФЦ для идентификации личности.

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