Арендаторы сгоревшего рынка во Владивостоке могут получить выплаты от мэрии с 15 ноября

Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке 28 октября прошла встреча предпринимателей, пострадавших от пожара на Некрасовском рынке, с представителями администрации города. Первый заместитель главы краевой столицы Сергей Дмитриенко на мероприятии сообщил, что бизнес может рассчитывать на выплаты как меру поддержки.

- Мы находимся в конце бюджетного периода и большие ресурсы на данный момент выделить не можем. Это небольшие суммы, порядка 30-40 тысяч рублей на одного предпринимателя. Мы прекрасно понимаем, что у бизнеса есть обязательства: обслуживание кредитов, расчеты с поставщиками, элементарные платы за жилье или ипотечные платежи. Эту поддержку они смогут использовать на подобные направления.

Замглавы добавил, что перерасчет для выделения средств на выплаты поручил провести мэр Владивостока Константин Шестаков. Заявления с пакетом документов, подтверждающих факт пожара, арендаторы могут предоставить с 15 ноября – с этого дня будут начислять выплаты. Представители МЧС заверили, что смогут предоставить нужные справки оперативно.

Бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина во время встречи создала онлайн-группу для информирования участников, чтобы избежать недостоверной информации.

Предприниматели, в свою очередь, спрашивали, когда могут забрать имущество и что ждет рынок в будущем. Над разработкой решений уже работают надзорные органы города, добавили в пресс-службе мэрии.

- Мы получили ответы на вопросы и каналы связи, планируем воспользоваться всей возможной поддержкой, - рассказал один из участников встречи Евгений Бунин. - В нашем случае есть обязательные платежи по кредитам, которые нужно вносить. Это, конечно, хоть какую-то часть поможет погасить. К тому же нам в ближайшее время вернут средства за аренду, которые мы проплатили за ноябрь. На это тоже рассчитываем. Обязательно придем на консультацию в центр «Мой бизнес».

Консультация по юридическим вопросам и оценке ущерба пройдет для арендаторов бесплатно 2 ноября на Тигровой, 7.

Для ведения бизнеса мэрия уже предложила потенциальные точки продаж: более 200 мест на десяти разных площадках города. Например, сто мест предлагает рынок «Самоцвет»: 70 – на Второй Речке и 30 – на Баляева. Поддержку окажут и другие крупные торговые площадки.

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