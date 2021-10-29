Житель Приморья избил подростка из-за 17 рублей

Мужчина вымогал деньги у подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном вымогательстве денег.

В пресс-службе СУ СК Приморья сообщили, что весной в общежитии на Кирова во Владивостоке обвиняемый избил своего несовершеннолетнего знакомого и заставил перевести на свою банковскую карту деньги. Испуганный подросток перевел мужчине свои последние 17 рублей.

Вымогательства продолжались на протяжении долгого времени. Под угрозой насилия, злоумышленник требовал у подростка разные суммы: от 200 до 4000 рублей. Юноша, боясь новых избиений, в одну из встреч отдал знакомому свой сотовый телефон.

Ущерб подростку и его родителям составил более 11 тысяч рублей.За свое преступление приморец обвиняется в вымогательстве с применением насилия. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее «КП-Владивосток» писала о трех подростках, которые обвиняются в многочисленных кражах общей суммой на 3,5 миллиона.

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