Управляющая компания, обслуживающая сгоревший на Некрасовской рынок, хочет его восстановить

На месте пожара горели 700 квадратов павильонов Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

«Управляйка» Владивостока, которая заведовала сгоревшим Некрасовским рынком, намерена восстановить площадки для коммерсантов. Для этого УК нужно получить несколько разрешений от инстанций города. Частникам уже предложили временно перейти на другие точки и обещают одноразовую субсидию. Об этом бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина сообщила ТАСС.

Пожар на Некрасовской улице произошел во вторник, он уничтожил больше 700 квадратных метров торговых павильонов. На месте все еще стоят холодильники, уцелели некоторые товары - их пытаются расхватить мародеры, поэтому частники накануне попросили мэрию усилить охрану места.

На встрече мэрии и предпринимателей 28 октября сообщили, что ни о каком 25-этижаном доме на месте трагедии даже не думают, подтвердила Шемилина.

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Встреча представителей администрации и пострадавшего бизнеса прошла 28 октября (подробнее..)

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