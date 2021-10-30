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Владивосток30 октября 2021 2:35

В преисподнюю: на трассе в Находку обрушилась трасса, движение перекрывали

Перед пляжем «Песочница» на трассе Артем-Находка обрушилось дорожное полотно
Руслан НОВИКОВ
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Фото: dps_nhk

Фото: dps_nhk

В Приморье яма образовалась на федеральной трассе. Перед базой отдыха «Песочницей» случился провал грунта глубокой ночью - дорогу перекрыли. Объезд временно организован через Партизанск.

Очевидцы сообщили, что один из автомобилей из-за обрушения сильно поврежден - он воткнулся в раскол. Более того, движение уже открыли - однако автомобили движутся крайне медленно и аккуратно.

Причина обрушения пока не установлена. Сейчас на участке уже кипят работы по отсыпке грунта.

Жители Приморья пытаются объехать обруженное дорожное полотно на трассе в Находку
Видео: dps_nhk

Напомним, в конце сентября на участке завершили строительство одного из мостов. Дорогу сдали в эксплуатацию в октябре.

- Все в печали, в расстройстве - сообщил очевидец, автор видео.

Полотно дороги обрушилось в Приморье
Видео: dps_nhk

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