В преисподнюю: на трассе в Находку обрушилась трасса, движение перекрывали

Фото: dps_nhk

В Приморье яма образовалась на федеральной трассе. Перед базой отдыха «Песочницей» случился провал грунта глубокой ночью - дорогу перекрыли. Объезд временно организован через Партизанск.

Очевидцы сообщили, что один из автомобилей из-за обрушения сильно поврежден - он воткнулся в раскол. Более того, движение уже открыли - однако автомобили движутся крайне медленно и аккуратно.

Причина обрушения пока не установлена. Сейчас на участке уже кипят работы по отсыпке грунта.

Напомним, в конце сентября на участке завершили строительство одного из мостов. Дорогу сдали в эксплуатацию в октябре.

- Все в печали, в расстройстве - сообщил очевидец, автор видео.

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