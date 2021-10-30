Прокуратура Фокино проверяет обрушение дорожного полота на трассе в Находку

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Прокуратура ЗАТО Фокино проверит факт проседания дорожного покрытия. Трасса обрушилась на 99-ом километре дороги Артем-Находка-порт Восточный. На месте уже находится прокурор Фокино Тимофей Бекжанов.

Подрядчик аварию уже устраняет. Постепенно восстанавливается движения автотранспорта.

В органе заверили, что оценят действия уполномоченных по содержанию дорог и проверят качество проведенных работ, в том числе проследят за ходом ремонта.

Один из автомобилей сильно поврежден из-за аварии - он врезался в раскол трассы. Сейчас на этом отрезке трассы автомобильный затор. Объезжать рекомендуют через Партизанск.

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