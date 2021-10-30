В Уссурийске воспроизвели «Игру в кальмара» по мотивам корейского сериала

Фото: принтскрин видео. @mark2_che

В Уссурийске до введения антиковидных мер приморцы креативно провели пятничный выходной. Студенты, подростки и их родители воспроизвели соревнования из нашумевшего южно-корейского сериала «Игра в кальмара». Организаторы отметили: несовершеннолетние ребята участвовали с согласия родителей, некоторые - даже вместе с ними. Видео опубликовали в соцсетях.

В первоисточнике на турнир по выживанию люди шли из-за нужды в деньгах, там им предлагали разнообразные опасные игры. Разумеется, ребята разыграли облегченную версию, правила турнира были взяты лишь за основу. Более того, в сценарии сериала большая часть жестоких игр основана на детских развлечениях - как догонялки и прятки.

Например, в игре с цветами надо добежать до финиша, когда ведущий называет зеленый цвет. Если назван красный, а игрок двигается - он выбивает.

В «Камень, ножницы, бумага» игроки выбирают, какое соревнование будет следующим.

В комментариях активность жителей Уссурийска похвалили, а многие захотели поучаствовать в следующий раз. Тем не менее из-за остросоциальной сюжетной направленности ТВ-шоу многие приморцы надеются, что молодежь поменяет игры на «что-то попроще», вроде казаков-разбойников.

Напомним, недавно Владивосток посетил один из актеров «Игры в кальмара».

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