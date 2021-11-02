Территорию мыса Кунгасный во Владивостоке полностью обновят

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке планируется масштабное обновление – мэрия города заявила о благоустройстве территории вокруг мыса Кунгасный. Мастер-план разработают проектировщики дальневосточной столицы – в нем предложат полноценное городское пространство. Это значит, что на пляже появятся зоны рекреации, реконструируют дороги, благоустроят саму набережную.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ключевой целью является свободный доступ к морю. В документе необходимо будет предусмотреть решения для комфортной дорожно-транспортной связи: как для автомобилистов, так и для пешеходов.

- Специалисты планируют создание полноценной четырехполосной городской улицы от переезда в районе Кунгасного до улицы Нефтеветка, а также далее – до Второй Речки. Полностью будет сохранен пляж на Кунгасном как одна из наиболее ценных зон рекреации. В работе над мастер-планом будут учтены самые современные тенденции развития территорий и городской среды, - уточнили в пресс-службе.

К инициативе привлечены ведущие проектные организации города, курирует работу Дирекция общественных пространств Владивостока. Обновление территории у мыса Кунгасного является частью комплексного развития побережья Амурского залива.

Напомним, до конца года завершат капитальный ремонт Покровского парка.

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