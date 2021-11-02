Экс-начальник отдела аэропорта во Владивостоке пойдет под суд за вымогательство трех миллионов рублей

Экс-начальник отдела аэропорта во Владивостоке обвиняется в вымогательстве денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства АО «Терминал Владивосток». Обвиняемый требовал у своего подрядчика три миллиона рублей. Задержали злоумышленника в момент передачи денег.

Как сообщили в пресс-службе восточного межрегионального СУ на транспорте СКР, в апреле 2021 года обвиняемый потребовал у представителя коммерческой организации три миллиона рублей за подписание актов о приеме выполненных работ, за содействие в подписании справок о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда. В случае отказа обвиняемый грозился досрочно расторгнуть договор с подрядчиком любыми силами.

Чтобы представитель не думал, что угрозы – пустой звук, экс-начальник не пустил строительную бригаду на объект. Компания могла отстать от плана работы.

Подрядчик запаниковал: фирма могла понести убытки, и в июле передал заказчику один миллион сто тысяч рублей. Обвиняемый был задержан на месте в момент передачи денег. Оказалось, представитель фирмы не пальцем деланный: о передаче денег он предупредил органы заранее.

Экс-начальник обвиняется по части 8 статьи 204 УК РФ. В качестве наказания приморцу грозит штраф до трех миллионов - и это минимум. Уголовное дело передано в Артёмовский городской суд для дальнейшего разбирательства.

Аэропорт Владивостока не первый раз становится ключевой фигурой из-за нарушений. В сентябре АО «Терминал Владивосток» УФАС обвинили из-за высоких цен на парковку и возбудили дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

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