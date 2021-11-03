Орудует женоненавистник: во Владивостоке вновь объявился мужчина, который бьет женщин и убегает

Постановочное фото из архива КП Фото: Иван ПРОХОРОВ

В центре Владивостока в районе перекрестка Семеновской и Алеутской у ТЦ на женщину напал неизвестный. Мужчина подошел со спины и ударил по голове – затем ускорил шаг и сбежал за угол. На вид, отметила женщина, ему около 40-50 лет.

О случае она рассказала в соцсетях. На часах было 12:45. Мужчина не постеснялся прохожих и светлого времени суток.

Напомним, аналогичная ситуация во Владивостоке произошла недавно: в спину неустановленный мужчина ударил пенсионерку, в область почек. И хотя это произошло у магазина на улице Школьной, многие приморцы считают, что ответственность на одном и том же человеке.

В комментариях рассказали и о другом случае:

- В том же районе было такое же, на Семёновской. Вроде бы возле цветочного перехода. Тоже мужчина ударил девушку со спины сильно и ушёл. Просто без повода. Видно, это он и есть

Некоторые припомнили более старые истории: после ледяного дождя неизвестный мужчина толкал девушек на опасных тротуарах.

Сложно предположить, что все случаи связаны, однако женщинам советуют быть осторожнее.

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