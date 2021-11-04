Умерли сразу 5 пациентов: операштаб актуализировал данные по распространению COVID-19 в Приморье

Число больных и умерших от COVID-19 в Приморье постоянно растет. Фото: Милана СОКОЛ

Четвертая волна коронавируса набирает силу в Приморье. Ежедневно в крае несколько сотен заболевших и от 2 до 7 умерших. Очередной отчет регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, не радует, минувшие сутки также не обошлись без смертей.

Согласно статистике, за последние 24 часа подтверждено 314 случаев заражения. За все время пандемии в крае заболели 77 436 человек.

Число умерших пополнили сразу пять пациентов. С начала эпидемии коронавирус унес уже 1276 жизней в Приморье.

Из хороших новостей – победить опасную болезнь смогли еще 375 приморцев, всего же в в крае выздоровели 68 570 человек.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки в крае объявлены нерабочие дни с конца октября и ориентировочно до 7 ноября. Для посещения кафе, кинотеатров и других развлекательных заведений необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.

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