Глава минздрава Приморья: «Растет количество пациентов с тяжелой формой коронавируса»

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все большее количество зараженных коронавирусом переносят болезнь тяжело. Нередко причиной становится позднее обращение за помощью в медучреждения. Это подтвердила Анастасия Худченко, глава минздрава Приморья.

- Мы оказываем помощь пациентам с COVID, находящимся в контакте с этой группой лиц, наблюдаем их на дому. Процент занятости коечного фонда на сегодня колеблется от 88 до 92%, места пока есть. Однако мы видим увеличение количества тяжелых пациентов. Тех, кто находится на кислородной поддержке, искусственной вентиляции легких, - цитируют Худченко в пресс-службе правительства края.

Как отметила глава краевого минздрава, такие случаи - поздние обращение - чаще встречаются на периферии края. Даже с легкими симптомами ОРВИ Худченко советует обращаться к врачу.

В Приморье инфекционные амбулаторные центры уже работают по 14 часов в сутки. На лечении сейчас 4,8 тысячи приморец, из них 468 с тяжелой формой болезни. 88 приморцев сейчас на аппаратах жизнеобеспечения.

Напомним, за прошедшие сутки от коронавируса скончались четыре человека.

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