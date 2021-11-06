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Владивосток6 ноября 2021 7:20

«Рекомендуем воздержаться»: приморцам рассылают СМС перед штормом

В Приморье 8 и 9 ноября ожидается сильный шторм
Сергей БАЛАНОВ
Сергей БАЛАНОВ
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Новый шторм в Приморье

Новый шторм в Приморье

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморцам рассылают предупреждения по СМС о том, что в начале следующей недели в край придет настоящая непогода, и лучше переждать ее в безопасном месте.

«По данным Приморской УГМС, 8 и 9 ноября в крае ожидаются осадки, местами сильные до 50 мм, сильный ветер с порывами до 37 м/с. Рекомендуем воздержаться от отдыха на побережье и выхода на туристические маршруты», - говорится в сообщении.

На всякий случай, приморцам напоминают телефоны экстренного вызова: 101,112.

Напомним, на 8 ноября в Приморье передано штормовое предупреждение с сильным дождем и снегом.

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