В Приморье из-за сильного дождя и снега объявили штормовое предупреждение

Ливни, снег и шквальный ветер ударят по Приморью. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Приморье из-за надвигающихся осадков в виде сильного дождя, переходящего в снег, объявлено штормовое предупреждение. Специалисты «Примгидромета» отмечают, что активный циклон будет действовать в крае во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», осадки выпадут на большей территории края. Многие жители Приморья с ужасом вспоминают прошлый ноябрь и ледяной дождь, который буквально сковал все вокруг. Однако по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в этот раз ожидаются именно ливни, местами со снегом, должно обойтись без «ледяного апокалипсиса».

Сильные дожди прогнозируются во Владивостоке и южной половине края. 8 ноября может выпасть от 15 – 45 миллиметров за 12 часов и менее. Местами пройдут очень сильные ливни – 50 миллиметров и более за 12 часов и меньше.

– Днем 9 ноября сильный (15-40 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) сохранится на востоке края. На остальной территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя, дождя, переходящего в снег. К вечеру в отдельных районах гололедные явления, – отметила пресс-служба «Примгидромета».

Во время разгула стихии в континентальной части края усилится ветер до 15-20 м/с. На побережье и в столице Приморья порывы достигнут до 25-30 м/с, у мысов побережья до 35-37 м/с (очень сильный ветер).

В период влияния циклона в Заливе Петра Великого, на участке Поворотный – Золотой ожидается высота волн 2,5 – 3,5 метров, в открытой части моря 4 – 5 метров.

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