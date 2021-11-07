В Приморье выпал первый снег перед циклоном

Фото: mark2_che

В Приморье синоптики предрекают сильные осадки: сначала в крае пройдет дождь, а затем и снег, ближе к 10 ноября. Однако снег выпал в Пограничном поселке в Приморье уже минувшей ночью. Видеозаписью поделились жители в социальных сетях.

На кадрах улицы украсились в белый покров. В комментариях приморцы в восторге: многие уже хотят приближения зимы.

- Вы зачем Новый год включили? - шутят жители.

Напомним, в крае ожидают ураган, сильный дожди и снег с 8 по 11 ноября. Власти края и Владивостока объявили о повышенной готовности служб.

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