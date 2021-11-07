Уже завтра, 8 ноября, власти Приморья и Владивостока вводят режим ЧС из-за циклона

Возможны и снег, и дождь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Приморье отделения МЧС переведут в состояние повышенной готовности. В дальневосточной столице дорожные службы и организации ЖКХ с завтрашнего дня, 8 ноября, будут также во всеоружии. На Приморье движется серьезный циклон.
По данным Приморской УГМС, 8 и 9 ноября в крае ожидаются осадки, местами сильные до 50 мм, сильный ветер с порывами до 37 м/с. Во Владивостоке – тоже штормовой ветер. В ночь с 8 на 9 ноября выпадет до 25 мм осадков. В краевом центре развернули оперативный штаб, который будет координировать работу различных ведомств в связи с возможным возникновением чрезвычайной ситуации
Несмотря на то, что повторения ледяного дождя не ждут, приморцам стоит быть аккуратнее. Напомним, об опасности предупредили и в ГИБДД: ведомство готово к повышенной аварийности на дорогах из-за гололедицы и штормового ветра. Жителям края без зимних автопокрышек лучше воздержаться от поездок.
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