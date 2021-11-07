Трассу на Некрасовской расширяют до трехполосной

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Дорогу на Некрасовской расширяют рабочие. Сейчас работы ведутся у дома 59а, под виадуком. Здесь укрепили откос и перенесли тротуар. В данный момент демонтируют леерное ограждение. Делается это для того, чтобы расширить дорогу на участке до трёх полос.

- Подрядчиком выполняются работы по изменению геометрии проезжей части с целью расширения до нормативных трёх полос в каждом направлении. Тем самым мы хотим избавиться от пробки, которая собирается в этом узком месте, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы стараются организовать так, чтобы не мешать движению. Сейчас подрядчик работает на участке по направлению выезда из центра.

- Здесь уже подходят к концу работы по расширению участка рядом с заправочной станцией. Для этого убрали часть откоса, а чтобы укрепить его, возвели небольшую подпорную стену. Здесь для изменения геометрии дороги переносят тротуар. Небольшие временные неудобства для автомобилистов возникли только при переносе лееров, - уточнили в пресс-службе,

Напомним, этот участок - очаг пробок и аварийных ситуаций. Заторы движения в районе Некрасовской, 59а, проходят регулярно.

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