Юг Приморья накроют мощные дожди 8 ноября

Из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье сегодня, 8 ноября, погоду диктуют фронтальные разделы. В южной половиине ожидается дождь и местами сильный, на юго-западе очень сильный. Ветер южный и юго-восточный, однако сильный. Температура в крае составит от +8 до +13 градусов.

По информации Примпогоды, во Владивостоке и южной половине края ожидаются сильные дожди и даже очень сильные. Это значит, что осадки превысят 50 мм за 12 часов. Как сообщают на портале Gismeteo, дождь начнется уже утром. К 16 часам усилится ветер - почти до штормовых значений (15-26 метров в секунду), а уже к 19 часам дожди перейдут в очень сильные. Напомним, по сообщениям Примгидромета, «бум» осадков ждут в 4 часа утра в ночь на 9 ноября (более 25мм за пару часов).

В Уссурийске весь день облачно, дождь накроет город только ко второй половине. Вечером усилится и ветер. Температура составит до +12 градусов.

В Находке теплее - до +14 градусов, но дожди здесь тоже возьмут свое. Осадки начнутся только вечером. В городе умеренный восточный ветер на протяжении дня.

8-9 ноября - даты штормового предупреждения в Приморье. Уже 9 ноября на севере края дождь будет переходить в снег. Ведомства в повышенной готовности, а ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах (вероятна масштабная гололедица).

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