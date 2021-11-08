Метеорологи назвали дату первого снега во Владивостоке

Зима уже скоро сделает свои первые робкие шаги. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В первые дни новой недели в Приморье будет господствовать циклон, который идет из Китая и несет с собой штормовой ветер, дожди и ливни. Вместе с циклоном в край придут и теплые воздушные массы, однако такая погода не задержится надолго. Все это «удовольствие» уже во вторник, 9 ноября, уйдет на Сахалин, а Приморье окажется во власти атмосферного фронта, увы, холодного. Как только одно погодное явление сменится другим, можно будет смело говорить, что зима близко. Это, уточнила в разговоре с корреспондентом «КП – Владивосток» главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, пока робкие и неуверенные шаги зимы.

Слабый снег, скорее всего, обрушится на Владивосток в среду, 10 ноября. Также возможно будет его усиление, ближе к обозначенной дате синоптики уточнят прогноз. Со среды и четверга можно ожидать стабильное похолодание, отмечает Парфенова, на юге края будет -2…-4.

Ветер, мокрый снег и минусовые температуры особенно повлияют на перевалы Приморья. Классическая история со скользкой дорогой, долгими пробками и авариями, видимо, не за горами.

Марина Парфенова добавила, что во второй декаде ноября, до 20 числа, ожидаются температурные качели, особенно это будет характерно для юга Приморья и Владивостока: от +1 до +10 днем, а ночью 0…-4.

ПО ТЕМЕ

Синоптики рассказали, как пройдет шторм в Приморье 8 и 9 ноября

Дожди, мокрый снег, штормовой ветер, температурные качели – вторая декада ноября ожидается «веселой» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03