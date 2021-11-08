В Федеральном оперативном штабе рассказали, почему у жителей Приморья «обнулились» сертификаты о вакцинации

Пострадавшие приморцы могут позвонить в службу поддержки портала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 8 ноября, социальные сети Приморья всколыхнула волна тревожных новостей – на портале Госуслуги у людей начали «обнуляться» сертификаты о вакцинации от коронавируса. Неожиданно у приморцев изменился срок действия их документа с года на полгода. Министерство здравоохранения края сразу обратилось к жителям с разъяснениями, отметив, что с их стороны все данные вносятся корректно. Уже вечером по местному времени Федеральный оперативный штаб объяснил, в чем причина.

Оказывается, произошедшее – сбой программы, который возник из-за обновления ПО на портале Госуслуги. В оперштабе добавили, что никаких документов об изменении сроков не поступало.

Власти попросили всех, кто столкнулся с этой проблемой, позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу на сайте. Хотя обещают, что прежние сроки действия сертификатов о вакцинации против COVID-19 будут восстановлены в течение дня.

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