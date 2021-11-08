Минздрав Приморья прокомментировал тревожные сообщения о сокращении срока сертификатов о вакцинации

Приморцы обеспокоены внезапными изменениями на Госуслугах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях Приморья начали появляться тревожные новости. Жители края жалуются на то, что на Госуслугах изменилась информация об их сертификатах о прививках от ковида. Те, кто прививался двухкомпонентной вакциной, получили документы, которые действуют год. Но сейчас вдруг в личных кабинетах показывает, что сертификат прекращает свое действие намного раньше.

Министерство здравоохранения Приморья поспешило обратиться к жителям края с разъяснениями.

– Никакие нововведения со стороны Минздрава края не вводились. Ведомство по-прежнему после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия Минздрава завершаются, – обозначили в пресс-службе.

Также приморцам напомнили, что те люди, которые привились «Гам-Ковид-Ваком», «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», получают сертификат на один год. У тех же, кто решил поставить «Спутник Лайт», документ действует полгода.

– Любые изменения, которые наблюдаются сейчас на портале Госуслуг, могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса. Граждане могут адресовать свои вопросы администрации портала, – добавили в ведомстве.

«КП – Владивосток» проверила информацию на Госуслугах, там по-прежнему написано следующее:

«QR-код действует разное время, в зависимости от того, что он подтверждает: вакцинацию – 1 год; перенесенную болезнь – полгода; результаты ПЦР-теста – 72 часа».

Кстати, приморские врачи напомнили, что ревакцинация через полгода это лишь рекомендация, а не обязательные действия. И учитывая то, что сейчас, после введения QR-режима, люди массово пошли прививаться от коронавируса, в пунктах иммунизации населения выстроились километровые очереди. При этом еще и в крае далеко не везде есть «Спутник Лайт», а двухкомпонентные вакцины – это долгий процесс. По данным правительства края, на 6 мая полностью было привито 76 900 приморцев, и если сертификаты действительно закончились, то все эти люди должны прямо сейчас встать в очереди за новой прививкой.

Не самое удачное время «обнулять» годовые сертификаты.

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