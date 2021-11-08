В центре Владивостока ветром оторвало кусок здания

Фото: предоставлено очевидцем

Во Владивостоке продолжает бушевать шторм. Сильный ветер сносит незакрепленные предметы и отрывает куски от зданий.

- У нас от здания отвалился кусок, - сообщили «КП-Владивосток» сотрудники офисного здания по Алеутской, 45а. - Это было так страшно. Все здание тряхануло немного. Мы даже выбежали из кабинета.

Фото: предоставлено очевидцем

Обломок упал на крышу соседнего здания, стоящего вплотную. В нем расположены магазин и ресторан китайской кухни. Никто не пострадал, но ветер на улице продолжает свирепствовать.

Синоптики сообщают, что непогода будет бушевать и во вторник, 9 ноября.

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