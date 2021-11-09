Работающим приморцам нужно вакцинироваться до 15 ноября, чтобы не отстранили от очной работы

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Приморья осталась неделя для вакцинации. В соответствии с постановлением главного санитарного врача и руководителя приморского Роспотребнадзора Татьяны Детковской, для пребывания на очной работе жителям нужно поставить первый компонент прививки до 15 ноября.

В ином случае, следует из документа, сотрудник будет отстранен. Действует постановление на ряд сфер трудовой деятельности (порядка 20). «Комсомолка» уже публиковала полный список категорий. Среди них работники сфер обслуживания, образования, госслужащие, работники предприятий и т.д.

Отметим, что продолжить работу только с одним компонентом вакцины не выйдет, поставить второй необходимо до 15 декабря 2021 года. Более того, за несоблюдение мер сотрудникам и юридическим лицам грозят серьезные штрафы - вплоть до 500 тысяч рублей (предприятиям).

В Приморье, как сообщают в пресс-службе правительства, работают более 200 мобильных и стационарных пунктов вакцинации.

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