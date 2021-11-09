Анастасия Худченко: «Нам надо прививать в три раза больше приморцев каждый день»

Анастасия Худченко. Фото: правительство Приморского края / личный архив.

В России коллективный иммунитет достиг 40 процентов. В Приморье, отметила на брифинге 9 ноября заместитель председателя правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко, эта цифра находится в районе 30-32 процентов. Однако перед всеми регионами страны, и нашим, конечно, тоже стоит конкретная задача – привить от коронавируса 80 процентов населения. Пока что этого мало, даже несмотря на увеличившиеся темпы вакцинации после введения QR-режима в регионе.

– Мы темпы нарасти. Если говорить о прошедшей неделе, то мы прививали порядка десяти тысяч человек в день. За праздники, к нашему удивлению, активность несколько снизилась, хотя работали все прививочные пункты, стационарные и мобильные. Но сегодня мы докладывали губернатору, и за четыре дня снизился темп до семи тысяч в день. Вообще для того, чтобы нам достичь коллективного иммунитета в 80 процентов, нам надо в три раза больше прививать каждый день, – подчеркнула Худченко.

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