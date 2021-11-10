Приморцы из моногородов теперь могут взять ипотеку на вторичное жилье всего под 2%

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девять моногородов Приморья теперь могут претендовать на вторичное жилье по сниженной ипотеке. «Дальневосточная ипотека» расширена на всей территории ДФО, а в Приморье под льготу попадают девять пунктов с градообразующим предприятием.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. В список попадают Арсеньев, Дальнегорск, Спасск-Дальний, поселки городского типа Восток, Липовцы, Новошахтинский, Лучегорск, Ярославский и село Светлогорье.

Раньше вторичное жилье всего под 2% годовых можно было приобрести только в селах Магадана и Чукотки. Теперь льготой могут воспльзоваться жители моногородов. По сниженной ставке жилье взяли 7,3 тысячи приморцев, а общая сумма кредитов составила 30,3 миллиарда рублей, подчеркнули в пресс-службе.

«Дальневосточная ипотека» рассчитана до конца 2024 года. Приморцы старше 35 лет и одинокие родители с несовершеннолетним ребенком. Льготные кредиты начинаются от ставки в 0,1% годовых.

Напомним, ипотечных кредитов в этом году приморцы взяли на 6% больше, чем в 2020-ом.

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