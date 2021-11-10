Таможенники рассказали, что находится на борту панамского контейнеровоза в Приморье

Фото: КП – Владивосток

Весь вторник Приморье обсуждало новость – панамский контейнеровоз Rise Shine получил пробоину и сел на мель в районе бухты Козина в заливе Восток. Сначала жителей края волновали возможная утечка нефтепродуктов и спасение 14 членов экипажа, а теперь, когда обстановка прояснилась, интересуются – что же находится на борту судна. Дальневосточная таможня рассказала, какой груз перевозил Rise Shine.

Как выяснилось, теплоход пришел их Китая в порт Восточный 5 ноября. В этот же день таможня Находки оформила судно, вскоре должна была начаться выгрузка товара. На борту были 199 контейнеров, которые весят больше 1,6 тысячи тонн. В металлических боксах – различные товары народного потребления: автозапчасти, фитинги (соединительные части трубопровода – прим.ред.), принтеры, пылесосы, подгузники, увлажнители воздуха и другие.

В настоящее время подобраться к контейнеровозу нельзя из-за сильного наката волн, однако, как распорядился губернатор Приморья Олег Кожемяко, на берегу все время дежурят оперативные группы. Как только непогода утихнет, начнется разгрузка судна.

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