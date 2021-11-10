Первый День жестянщика отметили в приморской Находке

Фото: принтскрин. dps_controlnews

В Находке выпал первый настоящий снег, вопреки ожиданиям синоптиков. Напомним, накануне сообщили, что осадков не будет, однако буран прошелся по Находке, проигнорировал приморскую столицу и другие города. Снегопад вызвал традиционные заторы и аварии в городе - и даже первый в этом году День жестянщика в городе.

Очевидцы опубликовали записи с дорог в соцсетях. На кадрах видно, как рейсовый автобус и легковушка буксуют рядом в попытке выбраться из снежно-ледяной западни. ДТП произошло на Американском перевале.

В комментариях приморцы подтрунивают:

- Пятый съезд любителей летней резины, - пишут жители.

Напомним, непогоду давно предрекали Приморью 10 ноября. О смене резины с летней на зимнюю предупреждали даже ГИБДД и главы муниципалитетов, в том числе мэрия Владивостока.

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