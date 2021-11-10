Настоящий первый снег засыпал Находку и проигнорировал Владивосток

Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
10 ноября первый снег должен был пойти во Владивостоке, но циклон, который принес в Приморье холод, решил иначе, и маленькие снежинки в краевой столице выпали накануне, 9 числа. Зато полноценный, можно даже сказать настоящий, первый снег засыпал Находку и соседний Партизанск. Кстати говоря, а вот Фокино осадки тоже проигнорировали.
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Местные жители показали «КП – Владивосток», как сейчас выглядят их города.
– Снег идет хлопьями, но температура 0 градусов, поэтому на дороге грязь, – рассказывает Наталья.
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
Первый настоящий снег в Находке. Фото: Наталья Ларкина
По данным портала «Примпогода» в Находке 10 ноября пасмурно и небольшой (зато настоящий!) снег, температура воздуха днем прогреется до +2...+3 градусов, но из-за ветра в 5 метров в секунду ощущается как -3. Вечером будет ощущаться как -5.
В Партизанске же в этот день тоже пасмурно и дождь, но из-за ветра в 4 метра в секунду +3 градуса ощущаются как -3, а дождь превратился в снег.
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