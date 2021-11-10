Берег Шаморы после шторма снова завалило деликатесами

Уже несколько дней люди собирают морские деликатесы Фото: Сергей ЛАНИН

У любителей бесплатных морепродуктов во Владивостоке снова праздник: море выбросило на берег Шаморы моллюсков. Среди морских даров гребешок, мидии и спизулы. Узнав об этом, многие горожане отправились на пляж за добычей.

Больше всего морепродуктов оказалось на третьем пляже. Людей не останавливает холодный ветер, погодные условия не помеха, когда под ногами целый пир. Ракушки собирают в пакеты, мешки и ведра, всем хочется увезти как можно больше. С самого утра на пляже заметили большую толпу, кто-то даже заходит в сапогах в ледяное море.

Стоит отметить, что законом собирать, выброшенные на берег морепродукты не запрещено. Делать этого нельзя только на рыбоводных участках, а также не разрешается собирать «морские подарки», размер которых меньше промыслового.

В прошлый раз такое изобилие на Шаморе отмечалось в сентябре прошлого года, сразу после тайфуна Майсак. Тогда на берег тоже выбросило огромное количество морепродуктов, а также катер.

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