В Приморском крае очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае продолжает увеличиваться темп заболеваемости. За минувшие сутки заразились 382 приморца, за весь период пандемии 79 918 случаев заражения.

Как сообщил региональный оперштаб, 395 человек одолели болезнь за прошедшие сутки. Всего выздоровели 70 354 приморца.

Пять человек не справились с болезнью. За весь период пандемии от ковида скончались 1 305 приморцев.

Продолжается прививочная кампания - число вакцинированных в крае достигло 611 956. За день привились 13 379 человек. Совсем немного краю не хватило, чтобы поставить новый рекорд - за третье ноября привились 13,5 тысячи приморцев.

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Для края это рекордный показатель с начала прививочной кампании (подробнее..)

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