В Приморье за день вакцинировались 13,5 тысячи человек

Темп вакцинации жителей растет ежедневно, как и скорость заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб Приморья предоставил данные за 2 ноября по количеству привитых жителей. За минувшие сутки привились 13 581 человек. При этом антирекорд край побил по количеству зараженных за сутки - у 303 приморцев выявили коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для помощи на прививочных пунктах привлекут еще больше студентов-медиков.

- В связи с объявленными нерабочими днями студенты колледжа находятся на дистанционном обучении. Формат прохождения программы определяется преподавателями. Некоторые из них поддержали своих студентов и вышли в медучреждения вместе с ребятами, - уточнили в пресс-службе.

Из-за ужесточения антиковидных мер с 30 октября в пунктах вакцинации собираются огромные очереди. Вакцины при этом хватает.

Сдержать четвертую волну ковида, по словам медиков края, не удалось из-за несформированного иммунитета к осеннему эпидемиологическому сезону. Вакцинировать как минимум 60% населения необходимо было до середины октября.

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