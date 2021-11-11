Правительство Приморья: среди тяжелых пациентов с ковидом нет вакцинированных

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что большинство людей в реанимации из-за ковида - те, кто не прививался. Он добавил, что в регионах важно не упускать любой возможности повысить темп вакцинации. В пресс-службе правительства Приморья прокомментировали высказывание: в краевом минздраве подчеркнули, что среди тяжелых пациентов вакцинированных нет.

По информации пресс-службы, за последние сутки привиты первым компонентом 611 956 человек, а завершили иммунизацию уже больше 400 тысяч человек. На лечени в стационаре находятся 2,3 тысячи человек. Около 500 человек сейчас в тяжелом состоянии - и среди них нет ни одного вакцинированного, заверили в ведомстве.

- Прививка не дает 100%-й защиты от заболевания, но защищает от тяжелого течения болезни и риска летального исхода, - сообщают в пресс-службе со ссылкой на краевой минздрав.

Напомним, на 11 ноября выявлено 382 случая заболевания. Для Приморья это очередной антирекорд. Число растет ежедневно.

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